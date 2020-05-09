На заседании оперативного штаба обсудили ситуацию в Дагестане

8 мая под председательством Владимира Васильева прошло заседание оперативного штаба по предупреждению COVID-19.

На нем присутствовали Артём Здунов, Владимир Иванов, руководители профильных ведомств, главврачи центральных районных и городских больниц и другие.

В режиме ВКС обсудили меры противодействия распространению вируса, оказание помощи заболевшим внебольничной пневмонией, обеспечение медикаментами и средствами защиты медицинских учреждений.

Также члены штаба обсудили порядок перемещения транспортных средств в городах и районах республики и результаты проверки цен на товары первой необходимости.

Как прозвучало на заседании, на 8 мая в Дагестане у 2468 человек лабораторно подтвердились анализы на коронавирус, из них у 96 заболевших анализы подтвердились за истекшие сутки. Выздоровело 508 и умерло 17 человек.

Для помощи больным установлены дополнительные койки. Выплачиваются пособия семьям с детьми, выплаты работникам медучреждений, пособия по безработице потерявшим работу после 1 марта, отсрочены платежи по налогам, кредитам и аренде.

Васильев, обращаясь к главам муниципалитетов, подчеркнул, что принимаемые решения по ограничениям должны быть адекватными. Он определил здоровье и безопасность людей приоритетом в принятии решений.

Глава РД сообщил, что строительство и ряд других направлений экономики в регионе продолжают работать, подчеркнув, что требования Роспотребнадзора должны быть соблюдены.

Руководители муниципалитетов проинформировали Главу Дагестана о проведенной на местах работе и внесли предложения продлить режим повышенной готовности.

По итогам заседания Владимир Васильев дал поручение держать ситуацию под контролем и подключить дополнительные ресурсы.