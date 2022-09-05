На заседании Оперативного штаба обсудили проблемы образования

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся развития экономики и социальной сферы, в том числе о ситуации с обеспеченностью объектами здравоохранения и образования в поселках г. Махачкалы; об обеспечении резервными источниками электроснабжения социальных учреждений региона; о патриотическом воспитании молодежи и другие.

Премьер отметил необходимость усиления внимания на вопросе обеспеченности населенных пунктов объектами социального назначения, в первую очередь медицинскими и образовательными учреждениями.

«Наша страна провозглашает область образования «одним из приоритетов государственной политики». В республике еще во многих муниципалитетах образованиях классы «ломятся» от большого количества детей. Существующего количества ученических мест все еще не хватает, что влияет и на качество образовательного процесса, одной из составляющих которого является патриотическое воспитание нашей молодежи.

Воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач в школе, ведь именно в этом возрасте есть все предпосылки для привития чувства гражданственности и социальной активности. Необходимо уделять внимание повышению уровня знаний в области культуры, истории, традиций и обычаев народов Дагестана и всей России», — обозначил премьер-министр.

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на необходимость ускорения работы по оснащению социальных учреждений резервными источниками электроэнергии.

Минобрнауки совместно с представителями общественности и главами поселков был организован комиссионный выезд в поселки Тарки, Новые Тарки, Кяхулай, Альбурикент, Семендер, Ленинкент.

«По результатам выезда разработаны предложения по совершенствованию инфраструктуры объектов образования, укрепления материально-технической базы образовательных организаций и строительства новых объектов в этих населенных пунктах.

Так, например, в ходе выезда в поселок Тарки осмотрено здание школы № 19, требующее капитального ремонта. В настоящее время подготовлена сметная документация на общую сумму 33,4 млн руб. для включения в программу по модернизации школьных систем образования в последующие годы.

В поселке Семендер планируют построить три новые школы на 1674 ученических места. В целях устранения трехсменного режима обучения в рамках нацпроекта «Образование» на границе поселков Семендер и Красноармейск предусмотрено строительство школы на 1224 ученических места, а также разработано и утверждено задание на проектирование строительства блок-пристройки на 150 мест к МБОУ «СОШ № 42».