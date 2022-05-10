На заседании Комиссии под руководством Сергея Меликова обсудили готовность к пропуску половодья и паводков 2022 года

Как доложил министр природных ресурсов и экологии РД Главе Дагестана:

До 15 мая будут завершены неотложные аварийно-восстановительные работы на 10 прорывоопасных участках водооградительных валов р. Терек протяженностью 1,5 км.

Предусмотрено завершение берегоукрепительных работ на р. Самур для защиты с. Ахты Ахтынского района. За счет субсидии, выделяемой из федерального бюджета по линии Росводресурсов, выполнены работы по капитальному ремонту двух участков водооградительных валов р. Терек на территории Бабаюртовского и Кизлярского районов.