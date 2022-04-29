На высшем уровне республики вновь поднят вопрос самостроев

Сергей Меликов провел заседание Правительственной комиссии по проблемам самовольного строительства. На заседании обсудили возможности приведения в соответствие с требованиями законодательства в сфере строительства тех объектов, что возведены самовольно.

По итогу ранее проведенной работы по обследованию 457 объектов-самостроев, 154 дома были исключены из списка и допущены к эксплуатации.

Сергей Меликов потребовал в процессе работы над введением в эксплуатацию таких объектов не допускать новых случаев самовольного строительства.

Руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов отметил, что часть полномочий в работе в данном направлении возложены на Фонд обманутых дольщиков, хоть и жильцы таковыми формально не признаны.

Ещё 226 домов из 457 находятся в «желтой» зоне — они заселены, однако не имеют правоустанавливающих документов. Для них необходимо провести процедуру по признанию права собственности в судебном порядке.