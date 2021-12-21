На выплату пособий детям от 3 до 7 лет по линии Минтруда Дагестана в текущем году направлено более 17 млрд рублей

С января 2021 года пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно выплачивается на 284 409 детей. Общая сумма средств, предусмотренных на эти цели в текущем году, составила 17,1 млрд. рублей.

В связи с внесением изменений в порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет поступает множество вопросов от населения по условиям начисления данного пособия и по срокам их выплат.

Для оформления выплаты одному из родителей необходимо подать заявление на всех детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Это можно сделать в режиме «онлайн» через федеральный портал Госуслуг или через МФЦ. В отдельных случаях может потребоваться документальное подтверждение сведений, указанных в заявлении гражданина, хотя в подавляющем большинстве случаев все данные получают из государственных информационных систем.

До 31 мая 2021 года начисление пособия производилось на карту любой платежной системы, а с 1 июня 2021 года – только на карту национальной платежной системы «МИР».

Семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 7 лет и им полагается указанная выплата, подают документы один раз. Органы социальной защиты на основе сведений о доходах и об имуществе рассчитают пособие в нужном размере.

Размер выплаты может быть разным – 50, 75 или 100 % прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Дагестан. В 2021 году размер прожиточного минимума составил 10 757 рублей.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере:

50 % – 5 378,50 рублей – минимальный размер выплаты;

75 % – 8 067, 75 рублей – в случае, если минимальное пособие не позволяет поднять среднедушевой доход до прожиточного минимума;

100 % – в размере 10 757, 00 рублей – в случае, если и повышенный размер не позволяет вывести семью из числа нуждающихся.

Для перерасчета ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в повышенном размере гражданам необходимо подать заявление до 31 декабря 2021 года.

Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан просит отнестись с пониманием к складывающейся ситуации по выплатам на детей от 3 до 7 лет, когда отмечается нехватка средств из-за роста числа получателей выплат. Минтруд РД информирует своих получателей выплат о том, что предпринимает все усилия для своевременного доведения положенных пособий до семей с детьми.