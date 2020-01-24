На встрече со СМИ Васильев показал заинтересованность в улучшении ситуации в республике

На встрече Главы Республики Дагестан Владимира Васильева с представителями федеральных, республиканских и муниципальных СМИ, прошедшей 18 января, основной темой встречи было обсуждение Послания Президента Федеральному Собранию РФ.

Глава региона поздравил журналистов с профессиональным праздником и отметил важную роль СМИ, как инструмента формирования общественного мнения.

Владимир Васильев с высоким интересом выслушал представителей СМИ, и подробно ответил на заданные вопросы. Меня, как жителя региона с высокой рождаемостью, интересовал вопрос, связанный с увеличением материнского капитала. Он прозвучал первым из уст одной из моих коллег. Ведь известно, что в Дагестане немало многодетных семей и дополнительные финансовые средства станут хорошим подспорьем.

Владимир Васильев положительно оценил инициативу национального лидера Владимира Путина.

«Это хорошие деньги. Если это произойдет, я, как Глава могу только порадоваться, это придет в республику, людям», — сказал Васильев.

Примечателен тот факт, что отвечая на вопросы, озвученные коллегами, Глава региона давал подробные ответы, приводя конкретные цифры, что, на мой взгляд, говорит о заинтересованности главы в улучшении ситуации в Дагестане. Об этом говорит еще тот факт, что кадровый конкурс «Мой Дагестан», а также приоритетные проекты «Мой Дагестан — моя вода», «Мой Дагестан — мои дороги», «Мой Дагестан – комфортная городская среда», инициированные Владимиром Васильевым, успешно реализуются в республике и, по словам руководителя региона, будут продолжены до тех пор, пока в этом будет необходимость. Ведь все мы знаем, какую помощь эти проекты оказывают в улучшении жизни нашего многонационального народа.

Камиль Мирзоев, главный редактор «Вести Агула»