Здравоохранение

На Всероссийской ярмарке трудоустройства среди вакансий представлены 182 вакансии медицинских работников по программе «Земский доктор»

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Министерством здравоохранения Дагестана развёрнута здесь площадка, где каждый желающий, имеющий соответствующую квалификацию, сможет узнать все условия и даже заключить договор на работу врачом или фельдшером в сельской местности.

Напомним, что ярмарка проходит сегодня в историческом парке «Россия — Моя история» с 13:00 до 17:00.

На 2023 год имеются 182 вакансии для медицинских работников для трудоустройства в сельской местности в рамках программы «Земский доктор». 157 врачей и 25 средних медработников при трудоустройстве в рамках программы смогут получить и социальную меру поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных населенных пунктах – 1,5 млн. рублей для врачей и 500 -750 тысяч рублей для фельдшеров.

За период действия программы «Земский доктор/фельдшер», в села Дагестана трудоустроились более 1900 медицинских работников.

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