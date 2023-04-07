На волнующие вопросы членов семей бойцов СВО ответили в Хасавюрте

Сегодня, 7 апреля, региональное отделение Комитета семей воинов Отечества встретилось с членами семей участников СВО города Хасавюрт и Хасавюртовского района.

Во встрече приняли участие представители Минздрава РД, Минтруда РД, Центра социальной поддержки участников военных конфликтов и членов их семей, администрации города Хасавюрт, Хасавюртовского района, военного комиссариата и другие.

Обращаясь к женам, матерям, близким родственникам военнослужащих, председатель ДРОО «Союз женщин Дагестана» Интизар Мамутаева рассказала, что основная задача Комитета — объединение ресурсов органов власти и общества для помощи тем, кто уже вернулся со спецоперации и людям, которые сейчас несут службу, а также членам их семей.

«Это наша общая боль и трагедия, мы разделяем ваше горе, будем помнить о подвиге ваших сыновей и мужей и, самое главное, оказывать вам необходимую помощь совместно с муниципальными, региональными и федеральными органами власти», — отметила она, обращаясь к родственникам погибших военнослужащих, и пожелала терпения.

Далее были выслушаны беспокоящие родных и близких военнослужащих граждан вопросы. В частности, были озвучены проблемы, связанные с подключением газового оборудования, оформления, гарантированных государством социальных выплат и другое.

Все обращения были зафиксированы профильными учреждениями и взяты на особый контроль.

Помимо прочего прозвучали слова благодарности в адрес Главы республики Сергея Меликова, депутата Госдумы России Сайгидпаши Умаханова, администрации города Хасавюрт в лице Главы муниципалитета Корголи Корголиева и депутатского корпуса за безустанную, всестороннюю помощь и поддержку семьям бойцов СВО.