На войне фронтовик Баубек Балкаев встретил свою большую любовь

22 июня 1941 года прекратилась мирная жизнь. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Первый день войны застал семью Балкаевых врасплох, как и миллионов других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову, очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно. У жителя села Нариман Ногайского(тогда Караногайского) района Баубека Балкаева была возможность получить временную отсрочку от призыва, но он вместе со всеми односельчанами встал в строй защитников Отечества, не достигнув восемнадцатилетнего возраста.

Поначалу он прошел двухмесячную военную подготовку в городе Краснодаре. После окончания курсов он был направлен на фронт в Житомирскую область на 4-й Украинский фронт. В конце декабря 1943 года в бою под Житомиром Баубек был сильно ранен в левую руку. Раненных было много, все госпитали были переполнены, разместить раненного Баубека Балкаева было негде, поэтому его отправили через всю страну в далекую Бурятию, в г. Улан- Удэ. В госпитале он лечился долгих 6 месяцев, летом 1944 года прибыл в город Горький для прохождения дальнейшей военной службы.

4 октября 1944 года – последний бой-форсирование реки Западная Двина. К утру начался бой – беспрерывный артиллерийский огонь, раскалившиеся стволы орудий, гул сотен самолетов. Смерчи разрывов. Языки пламени «катюш». Настоящее пекло. Ночью. В кромешной тьме, наших солдат окружили немцы. Прорваться к своим не было ни малейшей возможности, боеприпасов совсем не осталось. Батальон в количестве 350 человек, среди которых был и Балкаев Баубек, попал в плен к немцам. Для солдата это было хуже смерти. Спустя несколько дней на пароходах их, пленных русских, отправили по Балтийскому морю в Германию. В плену – самым важным в человеке является стойкость и верность долгу. Он вынес на своих плечах все тяготы, выдержал и выстоял. Освобождение пришло 15 апреля 1945 года в лице наших союзников-англичан в Дюссельдорфе. Больше двух месяцев шли бывшие узники пешком до Белоруссии и прибыл в город Львов, откуда их направили на Украину. Дорога была долгой, изнурительной.

Проходили они через деревни и города. Отношение к бывшим пленным было разное: некоторые сторонились, другие – сочувствовали. Жители деревень и сел, где останавливались бывшие узники, угощали нехилой едой: кто поднесет молока, кто яиц, кто и хлеба. Им встречались в основном женщины, старики и дети. Однажды подошла к Баубеку старая женщина-мать, обняла его и тихо заплакала. Она ждала сына, от которого последнюю весточку получила о том, что они окружены немцами. Дальнейшую судьбу сына она не знает, но надеется, что он попал в плен и остался жив. Баубек как мог утешил старую женщину, успокоил ее. И тут перед ним встал образ матери, которая так же ждала его дома, надеясь увидеть живым. Откуда ему было знать, что его родные еще 1944 году получили похоронку.

В книге Памяти «Назовем поименно» на странице 254 есть такая запись: «Балкаев Баубек. Ногайский район. Призван Кизлярским РВК. Рядовой. Погиб 9 октября 1944 года. Похоронен: Литва, ст. Вертиляй».

Сердце его дрогнуло, комок подступил к горлу. Еле сдержав навернувшиеся слезы на глазах, он слегка приобнял женщину мать и тихо попрощался. Уходя, все оглядывался назад. Она стояла на том же месте и всматривалась вдаль.

В тяжелые годы Баубек встретил свою любовь. После долгой разлуки с семьей русская девушка возвращается в город Донецк, оттуда в свой родной город Макеевка, где она тоже встретила «свою судьбу». Любовь такой необыкновенной девушки, как Дуся, редкая удача. Для Дуси Баубек становится сказочным героем, которого она так долго ждала и которому безоговорочно отдала свое «золотое сердце»…

Евдокия Гришина в Караногае

Она приехала в село Нариман в 1951 году с сыном Виктором на руках. Ее случайно встретила в городе Кизляр односельчанка Баубека Балкаева, Аминат Магомедова. Женщина приехала в Кизляр сдавать колхозный рис. Дуся ходила по вокзалу с фотографией Баубека в руке, спрашивая прохожих, не знают ли этого парня и как доехать до Караногая. И надо же случиться такому, наткнулась она на односельчанку Баубека. В то время было туго с транспортом, рейсовых автобусов не было. Они взяли ее с собой, посадили с ребенком в кабину машины, сами сели в кузов и приехали в аул Чубутла на полевой стан. Сразу послали гонца к Баубеку на поле, где он работал. Когда ему сообщили о приезде женщины, он оцепенел от неожиданности. В растерянности стоял, не веря в такое чудо. Опомнившись, быстрыми шагами, чуть ли не бегом, направился в сторону полевого стана. Встреча была такая, что свидетели запомнили на всю жизнь.

Он робко спросил: «Как ты меня нашла?». Тут захныкал мальчик, который прятался за маму. В утомленных глазах Баубека мелькнуло удивление. Он остановил взгляд на мальчике, затем взял на руки и всматривался в его лицо счастливыми глазами.

Сколько слез и радости в этой встрече. Прижимая к груди сына, молодые отошли в сторону…

Так семья Балкаевых прожили в мире и согласии до свадьбы золотой. После Виктора у них еще родились сыновья. Сегодня у них есть внуки и правнуки.

Источник: Голос степи