Общество

На участке автомобильной дороги Анцух – Тлярата ограничено движение транспорта

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ГКУ «Дагестанавтодор» информирует о том, что в связи с производством буровзрывных работ, с 17.12.2022 г. до 19.12.2022 г. вводится временное ограничение движения автотранспорта на реконструируемом участке автомобильной дороги республиканского значения Анцух – Тлярата.

Приносим извинения за создаваемые неудобства и просим жителей Тляратинского района на период закрытия дороги учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, относиться с пониманием к проводимым работам и не мешать специалистам.

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