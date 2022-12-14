На участке автомобильной дороги Анцух – Тлярата ограничено движение транспорта

ГКУ «Дагестанавтодор» информирует о том, что в связи с производством буровзрывных работ, с 17.12.2022 г. до 19.12.2022 г. вводится временное ограничение движения автотранспорта на реконструируемом участке автомобильной дороги республиканского значения Анцух – Тлярата.

Приносим извинения за создаваемые неудобства и просим жителей Тляратинского района на период закрытия дороги учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, относиться с пониманием к проводимым работам и не мешать специалистам.