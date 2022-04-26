На участке 12 км — 23 км автодороги Махачкала — Верхний Гуниб ведётся капитальное ремонтирование

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Дагестане приступили к капитальному ремонту одиннадцатикилометрового участка автомобильной дороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Верхний Гуниб.

Реконструкция объекта была проведена в 2009 году, однако, на сегодняшний день дорога не соответствует сложившейся интенсивности движения. Ежедневно на объекте работают более тридцати человек и более двадцати единиц техники. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию четыре километра дороги, а оставшийся участок протяжённостью более семи километров в следующем году.