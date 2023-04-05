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На территории Махачкалы будут проведены комплексные кадастровые работы

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Об этом рассказал начальник управления учёта и распоряжения госимуществом Темирхан Халилов.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости;
осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений.

В Махачкале работы будут проведены в отношении 11 821 объектов недвижимости, находящихся на территории посёлка Новый Кяхулай.

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