На территории Махачкалы будут проведены комплексные кадастровые работы

Об этом рассказал начальник управления учёта и распоряжения госимуществом Темирхан Халилов.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости;
осуществляется установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений.
В Махачкале работы будут проведены в отношении 11 821 объектов недвижимости, находящихся на территории посёлка Новый Кяхулай.