На территории Духовно-просветительского центра им. пророка Исы посадили дерево в честь богослова из Агульского района

Сегодня, 22 марта, жители села Буршаг на территории строящегося Духовно-просветительского центра им. пророка Исы в Махачкале посадили именное дерево в честь богослова и общественного деятеля Багавдина Сулейманова.

В мероприятии принял участие глава Агульского района Закир Каидов и имам Агульского района Муса Мусаев. После представитель центра провел экскурсию и рассказал о ходе строительства здания.

Багавдин Сулейманович Сулейманов родился в 1911 году в селении Буршаг Агульского района в семье богослова. Когда ему исполнилось 7 лет, отец отправил его учиться в медресе в Табасаране. С детства Багавдин был очень умным и способным мальчиком. Желая получить знания, всё время проводил за книгами. После окончания медресе в Табасаране Багавдин поехал учиться в Дахадаевский район, затем в Карабудахкентский, и, в конце концов, — в Кулинский район, в село Вихри.

Когда не стало отца, вся семья была на плечах молодого Багавдина. Это были военные 40-е годы. Но и после войны ему пришлось работать день и ночь, чтобы прокормить семью. Несмотря на все трудности, он находил время и для учёбы, владел 9 языками. Он был честным, справедливым, богобоязненным человеком. Многие его уважали за это.

Багавдин Сулейманов был не только ученым-богословом, но и хорошим строителем: строил мосты, родники, дороги. В 1968 году его назначили имамом мечети Дербента. Умер 16 ноября 1975 года, похоронен в Дербенте.

Руслан Магарамов