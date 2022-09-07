На территории Дагестана проводится ОПМ «Ребёнок — Пешеход!»

В целях усиления профилактической работы, направленной на предупреждение и недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, Госавтоинспекцией МВД по Республике Дагестан в период с 6 по 8 сентября текущего года на территории региона проводится целевое профилактическое мероприятие «Ребёнок — Пешеход!».

Госавтоинспекция Дагестана напоминает, что в связи с началом нового учебного года интенсивность движения транспортных средств возле образовательных организаций и количество детей на дорогах резко возросли, поэтому очень важно напомнить им об основных правилах безопасного поведения на дороге, повторить или проработать безопасный маршрут от дома до школы. Родителям необходимо пройти с ребенком по этому маршруту и обсудить все дорожные ситуации и ловушки, с которыми ребенок может столкнуться в пути. Напомнить, что любая невнимательность или спешка могут привести к трагическим последствиям. Кроме этого, взрослым необходимо позаботиться о наличии у детей световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах. Самое главное: всегда демонстрировать детям положительный пример законопослушного поведения на дороге.

А водителям транспортных средств необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок, образовательных учреждений, жилых зон и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение залог безопасности!