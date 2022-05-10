Общество

На телеканале «Звезда» вышел фильм «Они сражались за Родину», посвященный нашим бойцам-героям специальной операции, в том числе Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову.

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