Общество На телеканале «Звезда» вышел фильм «Они сражались за Родину», посвященный нашим бойцам-героям специальной операции, в том числе Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову. 10.05.2022 Вести Агула Оставить комментарий http://vestiagula.ru/wp-content/uploads/2022/05/VID-20220510-WA0040.mp4 Также читают:Тимур Велиханов выразил готовность организовать ку...Неккдин IуькIСергей Меликов вручил Герману Кириленко орден «За ...Глава Агульского района организовал поставку трех ...ВконтактеОдноклассники