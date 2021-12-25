На телеграм-канале Исрафила Исрафилова пройдет прямой эфир, посвященный пресс-конференции Владимира Путина

Сегодня, 25 декабря, в 17:00 на площадке телеграм-канала журналиста Исрафила Исрафилова начнется онлайн-эфир, посвященный прямой линии Владимира Путина. На вопросы участников эфира ответят участники конференции 2021 года — главный редактор РИА «Дагестан» Магомед Магомедов, корреспондент сетевого издания «Мирмол» Рустам Каниев. Также ответят на вопросы участники предыдущих лет — главный редактор журнала «Народы Дагестана» Шуана Магомедова и главный редактор сетевого издания «Мирмол» Диляра Гасанова. Журналисты поделятся своим мнение по итогам конференции, расскажут с какими вопросами обращались к Владимиру Путину и что уже сделано для решения их обращения Присоединиться к эфиру можно по ссылке https://t.me/israfiloff?voicechat=76702891e0e8001b78

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