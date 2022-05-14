На Сулакском каньоне появится новая туристическая инфраструктура

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 13 мая проинспектировал реализацию инвестпроектов на территории популярного у туристов Сулакского каньона.

Так руководством туркомплекса «Главрыба» созданы дополнительные локации: причал, зоопарк, детские площадка и аквапарк, зиплайн, колесо обозрения, с которого видны дельта Сулака в долине, плотину ГЭС, ущелье.

Также здесь реализуется новый проект — Пещера. В основу проекта лёг участок, где в 70-80 годы проходила геологоразведка и остались пробитые штольни. Путем привлечения горных инженеров штольни расширены и соединены между собой подвесным мостом.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что «Дагестан развивается благодаря неравнодушию своих земляков».