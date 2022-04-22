Дорогие братья и сёстры!

Спешим вас обрадовать! Впервые на стадионе «Анжи Арена» состоится масштабный республиканский ифтар.

Вас ждут выступления богословов, исполнение нашидов, а для детей будут организованы площадки с бесплатными аттракционами. Примечательно, что на это благодатное мероприятие съедутся и гости из соседних республик.

Помимо прочего, в рамках мероприятия будут проведены розыгрыши: путёвки в малый хадж – умру, iPhone 13 и другие ценные призы.

Приглашаем всех желающих принять участие в этом богоугодном событии.

Время и дата: 17:00 мск 23 апреля 2022 г.

Место проведения: г. Каспийск, пр. Акулиничева, 21, стадион «Анжи Арена».