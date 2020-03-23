На совещании в режиме ВКС обсудили меры противодействия коронавирусу

Обеспечение режима изоляции для недопущения распространения коронавируса в республике Дагестан обсуждалось на совещании в режиме видеоконференцсвязи 20 марта.

В обсуждении эпидемиологической ситуации в республике с главами муниципальных образований принял участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, первый вице-премьер республики Анатолий Карибов и начальник Роспотребнадзора РФ по РД Николай Павлов.

По словам Владимира Иванова, должны быть приняты все меры профилактического характера для нивелирования угрозы инфицирования.

Анатолий Карибов отметил, что 19 марта из резервного фонда Правительства республики выделено дополнительное финансирование для подготовки Республиканского центра инфекционных болезней к тому, чтобы коронавирус не распространился в регионе. Также особые мероприятия приняты и в медицинских учреждениях республики, активно привлекаются и волонтеры.

Анатолий Карибов подчеркнул, что граждане, которые приезжают на территорию нашей страны, должны проходить двухнедельный период изоляции.

Владимир Иванов отметил, что в случае нахождения на карантине, есть возможность получения больничного листа дистанционно.

Напомним, что вся необходимая информация о коронавирусной инфекции содержится на портале «Мой Дагестан». Также в Правительстве региона создан штаб, который следит за ситуацией в круглосуточном режиме.