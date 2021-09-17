На Совбезе обсудили обеспечение сирот жильем

Сергей Меликов провел заседание Совета безопасности. Говорили об обеспечении жильем сирот. Не везде сироты получили положенные им квартиры. По этому поводу возбуждены уголовные дела. Выявлено, что 62 человека включены в списки незаконно. Сергей Меликов поручил провести по данному факту проверку и материалы передать в правоохранительные органы.

По данным Министерства образования, полностью завершена работа по заключению муниципальных контрактов в 15 районах, частично – в 23, на стадии заключения муниципальных контрактов 5 муниципалитетов.

Сергей Меликов поручил создать рабочую группу для контроля за надлежащим обеспечением сирот жильем.

На Совбезе также обсудили продовольственную безопасность республики. Меликов отметил, что агропромышленный комплекс динамично развивается. По производству винограда достигнуты показатели, которые Дагестан имел в 80-х годах. Республика занимает первое место по поголовью овец и коз, по численности крупного рогатого скота, первое место по овощам, седьмое место по другим плодам, первое место по производству шерсти.

Вместе с тем, заметил Меликов, несмотря на достигнутую стабильность, вызывает тревогу уровень самообеспеченности населения по показателям основных видов продукции.

«Низкий уровень наблюдается по таким видам производства, как рыба и рыбопродукты, яйцо и другим показателям, по которым нам не удалось обеспечить кардинальные изменения. При этом относительно благополучная ситуация наблюдается в самообеспеченности мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. Мы обеспечиваем себя ими, но не можем поставлять на рынок то, что является лучшим по основным показателям. Хотя наши продукты востребованы не только на кавказском, российском рынке, но и на международном», – отметил руководитель республики.