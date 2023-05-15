На службу в Армию – под звуки марша

В Тарумовском районе продолжается призыв на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Армии, который стартовал 1 апреля, согласно Указу Президента Российской Федерации № 220 от 30 марта 2023 года «О призыве в апреле – июле 2023 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву».

15 мая из Тарумовского военного комиссариата, в соответствии с графиком отправки, очередная группа призывников из Тарумовского и Ногайского районов в составе 11 человек была отправлена на Республиканский сборный пункт.

Торжественная церемония проводов состоялась на Центральной площади у Дома культуры, а проводить призывников пришло районное руководство, родственники и друзья.

Добрые, теплые слова ребятам сказал Василий Джамалов, и.о.главы администрации МР «Тарумовский район» РД.

Он, в частности, отметил: «Испокон веков защита Отечества считалась священным долгом каждого мужчины, гражданина России. Ребята, куда бы вас ни направили служить, помните, откуда вы родом, какие села вы представляете, какой район. И что за вами стоят ваши родные и близкие, не подведите их! В добрый путь и отличной службы!».

Перед призывниками выступил военный комиссар Тарумовского и Ногайского муниципальных районов Александр Мельников, который пожелал ребятам достойной службы иподчеркнул, что в зону СВО и в присоединившиеся к России республики солдат срочной службы направлять не будут.

«Помните, что военная присяга, которую вы скоро будете принимать, это клятва на верность Отчизне. Это клятва перед своими дедами и отцами, которые честно выполняли свой Конституционный долг, долг перед своими родителями, которые будут гордиться вами», — сказал А.Мельников.

Добрые слова напутствий будущим защитникам Отечества также сказал председатель районной Общественной палаты Сергей Шапошников, ведущий мероприятия.

Как отметил один из призывников, Артём Богачков из Кочубея, все родственники из рода Богачковых служили в Российской Армии: «Отец служил моряком-подводником в Севастополе, дядя Андрей – на космодроме Плесецке; прадеды участвовали в ВОВ. Я их не подведу!», — отметил Артём.

…Мелодия марша «Прощание славянки», общая фотография на память — и в сопровождении представителя военного комиссариата команда будущих защитников Отечества отправилась в Республиканский сборный пункт.

Доброй службы вам, ребята!

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