На швейной фабрике в Избербаше начали шить экипировку для военнослужащих

С первых дней начала СВО в Украине избербашцы принимают активное участие в различных гуманитарных акциях поддержки наших военнослужащих и мобилизованных граждан. На Швейной фабрике имени Имама Шамиля тоже решили не оставаться в стороне и поддержать наших военнослужащих и мобилизованных.

На старейшем предприятии легкой промышленности шьют одежду и другие принадлежности для военных. Это теплые костюмы, джемпера, дождевики, маскировочные халаты и спальные мешки. «Заказы есть, но мы не успеваем шить, так как не хватает людей», – сетует директор швейной фабрики Аминат Алиева. Она обратилась с призывом к бывшим швеям, которые здесь когда-то работали, прийти и помочь предприятию, поддержать наших военнослужащих и мобилизованных ребят. По ее словам, новых работниц можно было бы задействовать в пошиве деталей, а другую, самую сложную часть работы, на швейной фабрике делали бы сами.

Мощности цеха позволяют принять до 50 мастериц. Сегодня на фабрике трудятся в основном самые преданные работницы, за плечами которых 20 и более лет работы на предприятии. Военный заказ для них особая ответственность, кроме старания женщины вкладывают в работу и свою душу.

«Я не хочу оставаться в стороне и готова внести свой вклад в это общее дело, – говорит швея-мотористка с 20-летним стажем работы Патимат Исаева. – Сейчас я шью куртки для военных из непромокаемого материала и с теплым флисом. Работаем до позднего вечера, чтобы сшить как можно больше одежды. Наши ребята, которые сегодня на передовой, для нас как родные, независимо от их национальности и вероисповедания».