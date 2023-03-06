На широкие экраны вышла эпохальная лента «Нюрнберг»

«Нюрнберг» – первая в мировом кинематографе игровая полнометражная лента о международном военном трибунале, когда перед «судом народа» предстали руководители Третьего Рейха. В основу сценария легла книга Александра Звягинцева «На веки вечные».

Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. На судебный процесс съезжаются люди со всего мира, в их числе в составе советской делегации прибывает владеющий несколькими иностранными языками молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата.

«По жанру наш фильм – детективно-шпионский триллер, – отметил режиссер, дважды лауреат Госпремии РФ Николай Лебедев. — Это приключенческая, захватывающая и зрелищная история. В ней будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений. Я надеюсь, у нас получилось рассказать не только о том, что случилось в середине прошлого века на исходе одной из самых страшных катастроф человечества, но и о том, что происходит с нами сейчас. Уверен, что эта история сможет ответить на вопросы, которые встают перед каждым из нас сегодня и встанут завтра, и что она будет по-настоящему волновать и увлекать зрителей, которые придут в кинотеатры».

«Фильм «Нюрнберг» призван стать не только масштабным художественным высказыванием, но и важным шагом на пути восстановления исторической справедливости, напоминанием миру о решающем вкладе советского руководства в подготовку и проведение «Суда народов», – сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Отечественная дипломатия всегда была верна твердым нравственным принципам и памяти предков, героически отстоявших мир и свободу в годы Великой Отечественной, – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Трудно переоценить роль трибунала в деле формирования современной международно-правовой архитектуры, обеспечения незыблемости всемирно-исторических итогов Великой Победы. В этом плане первый отечественный полнометражный художественный фильм «Нюрнберг» призван внести значительный вклад в борьбу с фальсификацией истории, продемонстрировать, что преступления против человечности не имеют срока давности».

«Мне уже доводилось снимать исторические фильмы, но «Нюрнберг» – это что-то совершенно особое. И не только потому, что итоги процесса продолжают влиять на нашу жизнь, до некоторой степени определяют наши представления о добре и зле, о можно и нельзя, – говорит Николай Лебедев. – Трибунал подвел черту под Второй мировой войной и задал человечеству новую систему координат, где человеческая жизнь, недопустимость агрессии и нарушений прав человека стали считаться базовыми ценностями. Наш фильм посвящен процессу, который состоялся только после того, как человечество уже заплатило немыслимую, страшную цену. Трагедия Великой войны унесла жизни многих десятков миллионов человек по всему земному шару. Почти 30 млн из них погибли в нашей стране, в том числе мой дед, которому было 40, и мой дядя, которому было всего 19». Однако, как отмечает режиссер и автор сценария, сам суд не мог стать центром внимания. Сохранилось много исторических хроник, написано немало научных статей, да и сама книга, ставшая основой сценария, скорее является романом-хроникой, где с документальной точностью описываются события Нюрнбергского процесса. Красными линиями через весь фильм проходят темы любви, ценности семьи и собирательный образ бессмертного солдата. Главные роли в картине исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в Нюрнберге сыграл Сергей Безруков. Также в картине снялись актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран.

Фильм «Нюрнберг» снимали при поддержке Минкультуры России, Российского исторического общества, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и Фонда Александра Печерского.