На сегодняшний день в России имеется потребность в 18 000 специалистов по BIM технологиям

По инициативе Министерства Строительства РД и Управления Правительства РД по капитальному строительству в конференц-зале ДГУНХ прошла научно–практическая конференция «О применении BIM технологий в области проектирования и строительства объектов капитального строения».

Напомним, что с начала следующего года формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика, эксплуатирующей организации, если на этот объект выделены средства «бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Ранее Постановление правительства России на этот счет подписал Михаил Мишустин.

Таким образом, информационное моделирование становится обязательным для всех объектов госзаказа — от федеральных до муниципальных, вне зависимости от их стоимости.

В рамках сегодняшней конференции обсудили подробно переход на электронную систему моделирования. По словам Министра Строительства РД Артура Сулейманова, уже есть дорожная карта, по которой приступили к первому этапу. Все этапы утверждены Министерством Строительства РФ.

Одной из проблем спикеры назвали отсутсвие на рынке отечественного ПО. Поэтому, приходится заказывать его за рубежом.