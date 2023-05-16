На Российской выставке в Каспийске — не только козы и овцы

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов и заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин осмотрели павильоны с животными, представленные на выставке.

Особый интерес у федерального гостя вызвали резвые чистокровные ахалтекинские скакуны.

Первые представители этой древнейшей породы были завезены в Дагестан 50 лет назад, для их разведения в республике был основан совхоз «Дагестанский», впоследствии получивший статус племенного конного завода. Выращенные в республике чистопородные ахалтинцы неоднократно становились чемпионами и призёрами выставок и выводок, а также скачек всесоюзных, всероссийских и региональных масштабов.