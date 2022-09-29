На расчистку реки Черкес-озень выделено более 38 млн. рублей

Вице-премьер Нариман Абдулмуталибов проверил ход подготовки руслоочистительных и дноуглубительных работ участка реки Черкес-озень в границах Ленинского района Махачкалы.

В ходе осмотра Нариман Абдулмуталибов обратил внимание Администрации г. Махачкалы на необходимость проведения превентивных работ, исключающих возникновение заторов коммуникациями (мосты, водоводы, водопроводы, канализационные трубы), пересекающих русло реки по берегам вплоть до их переноса или демонтажа.

По итогам выезда вице-премьер поручил предварительно устранить обильные камышовые заросли на русле и расчистить сточную канаву от жесткой растительности, которые уменьшают пропускную способность, а также разобраться с незаконными постройками, расположенные вплотную к руслу, делающие невозможным ее очистку.

Завершение работ запланировано до конца 2024 года. Общая сумма выделенных средств составляет более 38 млн. рублей. Объявлен конкурс для определения подрядной организации.