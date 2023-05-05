На пути развития

Главный редактор «Лезги газет», заслуженный журналист Республики Дагестан, член Союза журналистов РФ Магамед Ибрагимов прокомментировал участие Дагестана в Кавказской инвестиционной выставке.

Не смотря на трудности и препятствия, в условиях кризиса и санкций, в целом экономика Дагестана развивается динамично. Об этом свидетельствует открытие новых предприятий, обновление и модернизация существующих промышленных мощностей, поддержка малого и среднего бизнеса, поток новых инвестиций и т.д. Современный облик экономики Дагестана на достойном уровне был представлен и на первой Кавказской инвестиционной выставке, которая прошла в городе Минеральные Воды.

Чем отличился Дагестан в данном масштабном уровне? В первую очередь, хочу отметить состав делегации нашей республики, которая принимала участие на выставке. Это люди — знающие свое дело и обязанности, ответственно относящиеся к поручениям руководителя региона, разбирающиеся в проблемах, существующих в той или иной отрасли. Всех их объединяла одна общая черта – любовь и забота к родному краю. Благодаря всему этому проекты Страны гор, представленные на выставке, получили высокую оценку и поддержку со стороны федеральных министерств.

Второе, на что хотел бы обратить внимание, это богатый, красочно оформленный в национальном колорите стенд Дагестана. Не ошибусь, если скажу, что на стенде был представлен весь потенциал региона: начиная с многообразной культуры заканчивая презентациями прорывных проектов. Несомненно, интересное содержание и яркая форма стенда привлекала внимания гостей и участников выставки.

Третье — это активность членов делегации под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова. В рамках выставки были заключены десятки новых соглашений о взаимодействии в разных отраслях. Проведены встречи с руководителя федеральных ведомств, регионов. В их числе встреча Сергея Меликова с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, с министром экономического развития Максимом Решетниковым, с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, с гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, с гендиректором «Росагролизинга» Павлом Косовым и многими другими. Эти встречи были не для галочки. На каждой из них были обсуждены конкретные проблемы и обозначены определенные цели.

Однозначно, участие Дагестана в столь важной и масштабной выставке принесет свои плоды. Новые соглашения, новые встречи, знакомства с потенциалом других регионов и многое другое, на мой взгляд, положительно повлияет на работу команды Сергея Меликова и поднимет ее эффективность.

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