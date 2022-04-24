На прилегающей к бархану Сарикум территории прошёл субботник

Туристический бум накрыл Дагестан в последние годы. С приходом теплых дней количество туристов увеличивается многократно и ко встрече с гостями готовятся не только туристическое сообщество. После зимы из-за ветра и нерадивых граждан вдоль дорог и туристических объектов собралось много мусора и, чтобы не ударить в грязь лицом, в республике был объявлен большой субботник.

Так на бархане Сарихум и вдоль дороги, ведущей к объекту, волонтеры, школьники, представители туриндустрии и политических партий организовали уборку. Мероприятие также было приурочено проводимому в республике Фестивалю Дарения «Мы вместе».

Все участники проекта отмечали важность подобных мероприятий, которые объединяют людей в желании сделать родной край чище и привлекательней.

Кроме того, для участников акции был открыт музей, в котором гости могли узнать историю, познакомиться с флорой и фауной региона на современном оборудовании.

Администрация Кумторкалинского района налаживает работу с заповедником для того, чтобы сделать объект более привлекательным для гостей и расширения возможностей для заработка для местных жителей.