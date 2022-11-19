На празднике дагестанского Диониса побывал Сергей Меликов

Форум виноделов и виноградарей прошёл в Дагестане и притянул внимание как администрации республики, так и внимание центра. Так в форуме приняли участие Сергей Меликов, Абдулмуслим Абдулмуслимов, Владимир Надыкто (зам.полномочного представителя Президента РФ в СКФО), Алексей Кондратенко (член комитета Совфеда) и др.

Сергей Меликов поприветствовал гостей и ознакомил с динамичными показателями отрасли за последние годы. Говоря о достижениях текущего года, он подчеркнул, что «более 30-ти лет отрасль не давала таких показателей».

Ведущие виноградари получили также награды.