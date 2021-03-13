На повышение эффективности лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Дагестане выделено 140 миллионов рублей

Проектный комитет нацпроекта «Здравоохранение» провел заседание 12 марта. Руководителем выступил зампредседателя Правительства РД Анатолий Карибов.

В рамках заседания обсудили 7 направлений, по которым реализуется нацпроект «Здравоохранение». В частности вопрос коснулся переоснащения сосудистых центров республики в рамках подпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках реализации подпроекта поставлена задача снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Переоснащение позволит реализовывать медпомощь на высокотехнологичном уровне в области сердечно-сосудистой хирургии. Это также повлияет на снижение смертности от заболеваний системы кровообращения.

Переоснащение в рамках проекта коснётся Республиканской клинической больницы, Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, сосудистых отделений Городских клинических больниц и Кизлярской ЦРБ.

Финансирование из федерального бюджета предусмотрено в объёме 139,445 миллионов рублей.