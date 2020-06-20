На портале Госуслуг запущен сервис «Поступление в вуз онлайн»

Госуслуги предлагают сервис «Поступление в вуз онлайн». Он поможет абитуриентам подать документы в нужный вуз, не посещая его лично и не отстаивая длинные очереди. Сервис позволяет получить несколько услуг: выбрать вуз, подать заявление, узнать даты проведения вступительных испытаний, узнать о зачислении и тд.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователям, зарегистрированным на Госуслугах, и не требуют очного присутствия абитуриента в вузе.

Для подачи документов через Госпортал в учебное заведение необходимо заполнить заявление и приложить фотографии или сканкопии документов. В этом году для поступления оригинал аттестата не нужен. Его нужно представить в вуз уже после зачисления в течение первого учебного года.

К сервису постепенно будут подключены 54 вуза страны.