На портале Госуслуг запущен новый сервис по вопросам COVID- 19

Портал Госуслуги совместно с Роспотребнадзором РФ запустил сервис по вопросам COVID-19, который будет содержать результаты тестов на коронавирус. Загрузке подлежат только результаты тех лабораторий, которые интегрированы с информационной системой Роспотребнадзора РФ. Посмотреть результаты можно в личном кабинете портала, спустя час после получения результата. Также результаты будут отображаться в мобильном приложении «Госуслуги Стопкоронавирус». Дополнительно на портале Госуслуги появились такие возможности как информация о риске заражения, рекомендации в случае проблем с вызовом скорой помощи и др.

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