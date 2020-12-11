На портале Госуслуг создан раздел, куда можно сообщить о проблеме с вызовом скорой помощи или дозвоном в медучреждение

Теперь пациент, у которого возникли проблемы с вызовом скорой медицинской помощи или который не смог дозвониться до поликлиники в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19, может сообщить о проблеме на сайте Госуслуг.

Для этого необходимо войти или зарегистрироваться на портале, услуга доступна для упрощенной учетной записи. Затем заполнить электронную форму сообщения, описав ситуацию. Необходимо кратно сформулировать суть проблемы. А для более быстрого рассмотрения заявки – указать дополнительную информацию.

По каждой проблеме, предложению или вопросу необходимо отправлять отдельную заявку.

Ответ поступит в личный кабинет, а также на электронную почту. После чего можно будет оценить качество решения проблемы. Если проблема не окажется решена, будет организована проверка работы ведомства.