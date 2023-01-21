На подстанцию «Махачкала-110» направлен новый трансформатор мощностью 25 тыс. кВА

Энергетики компании «Россети» проводят транспортировку в столицу Дагестана нового трансформатора мощностью 25 тыс. кВА. Он будет установлен на подстанции «Махачкала-110» взамен вышедшего из строя трансформатора аналогичной мощности.

Напомним, накануне на энергообъекте введен в работу временный передвижной трансформатор 16 тыс. кВА, доставленный на подстанцию «Махачкала-110» в дополнение к действующему на объекте трансформатору 25 тыс. кВА.

Благодаря этому количество потребителей, попадающих одновременно под ограничения электроснабжения в микрорайоне Первая Махачкала, поселке Семендер и части проспекта Акушинского, удалось сократить до 5 тысяч человек.

Ранее энергетики опубликовали график перерывов электроснабжения части жителей Махачкалы на 21 января 2023 года.

Источник: https://t.me/midagru/17496