На подстанции «Махачкала-110» установлен передвижной трансформатор мощностью 16 тыс. кВА

Энергетики филиала «Дагэнерго» завершили работы по установке передвижного трансформатора мощностью 16 тыс. кВА, который накануне поздно вечером был доставлен на подстанцию «Махачкала-110».

В ближайшее время он будет введен в работу, что позволит сократить перерывы в электроснабжении части потребителей микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского. Также будет снижено количество жителей, которые единовременно попадут под вынужденные перерывы электроснабжения, до 5 тысяч человек.

Напомним, в зону временного нарушения энергоснабжения в общей сложности попадают около 25 тысяч жителей Махачкалы.

Энергетики приносят потребителям извинения за доставленные неудобства из-за сложного технологического нарушения на подстанции.

Источник: https://t.me/rossetisk/1804