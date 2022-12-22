На поддержку АПК Дагестана в 2022 году направили 2,1 млрд рублей

Об этом на заседании Правительства РД сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

«В текущем году на поддержку агропромышленного комплекса республики по линии министерства было выделено 2,1 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей из федерального бюджета.

Благодаря указанной существенной поддержке и принятым в последние годы мерам в отрасли наблюдаются положительные изменения. В текущем году мы ожидаем производство валовой продукции сельского хозяйства в объеме 202,7 млрд рублей, что составит 102,3% к уровню 2021 года», — отметил министр.