На ПМЭФ Дагестан представляет свои прорывные проекты

В их числе проект по развитию плодоовощного кластера.

В него входят ООО «Полоса», закладывающее интенсивные сады и строящее крупнейшее в регионе плодоовощехранилище; ООО «Хазар», возводящее завод по производству концентрированных соков, пюре и нектаров; ООО «Анжелина», выращивающее суперинтенсивный сад и строящее плодоовощехранилище; ООО «Флора», которое намерено выращивать баклажаны, репчатый лук, капусту, томат и болгарский перец.

В Дагестане уже заложены крупнейшие в стране сады фундука и груши, строятся плодохранилища мощностью от 10 тыс. до 50 тыс. тонн. Реализация проектов продолжается .

На ПМЭФ-2023 республику представляет Глава РД Сергей Меликов.