На пляже «Берёзка» в Махачкале появится новая набережная

В городе Махачкале на пляже «Березка» началось благоустройство набережной протяжённостью 350 метров.

Данная локация была отобрана по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства жителями дагестанской столицы в прошлом году.

По словам главного специалиста Управления жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы Арслана Багандова, на данном этапе ремонтных работ ведется строительство подпорной стенки для последующей укладки тротуарного покрытия вдоль набережной.

Работник мэрии также сообщил, что появившаяся в социальных сетях информация о строительстве на пляже «Берёзка» коммерческого объекта не соответствует действительности. «Работы на пляже ведутся в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Проект предусматривает благоустройство набережной протяженностью 350 метров вдоль пляжа, детскую игровую площадку, воркаут-зону, площадку для волейбола, шезлонги и пляжные зонты.

Работы ведутся строго в рамках проекта, инспекторы Управления ЖКХ ведут ежедневный контроль с выездами на место. Никакого отношения к данным работам ни ресторан «Алые паруса», ни близлежащие коммерческие объекты не имеют», – сообщил Арслан Багандов.

Представитель подрядной организации, выполняющей ремонтные работы на объекте, Ахмед Адалаев добавил, что установка подземной части подпорной стены производится в целях продления срока эксплуатации будущей прогулочной зоны.

Всего в текущем году в Махачкале в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить 5 городских территорий.

Работы по ремонту общественных пространств завершатся до октября.