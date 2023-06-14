На площадку ПМЭФ-2023 прибывают первые участники

Сегодня стартует первый день работы главного экономического события в жизни страны. В этом году Петербургский международный экономический форум соберет представителей более чем из 130 стран и территорий.

Делегацию от Дагестана возглавляет руководитель республики Сергей Меликов, в составе — премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, первый вице-премьер Руслан Алиев, полномочный представитель Главы Республики Дагестан в Народном собрании РД Нюсрет Омаров, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по туризму и НХП Эмин Мерданов, представители бизнес-сообщества и другие.

Насыщенная программа участия в форуме дагестанской делегации включает деловые встречи, подписание ряда соглашений, участие в работе пленарных сессий.

Первый день форума начнется с нескольких круглых столов по тематическим направлениям, посвященным популяризации науки, информационным технологиям, развитию инклюзивного сообщества и др.