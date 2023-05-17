На площадке XXIII Российской выставки племенных овец и коз обсудили перспективы развития рынка шерсти

16 мая на площадке XXIII Российской выставки племенных овец и коз состоялся круглый стол на тему «Текущая ситуация в овцеводстве и перспективы развития рынка шерсти».

Спикером мероприятия выступил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Председатель Правительства Дагестана поблагодарил всех участников мероприятия за взаимодействие и поддержку. «Мне очень приятно, что вы сегодня находитесь рядом с нами. Для нас очень значимо, что такое мероприятие сегодня проходит в Дагестане», — сказал премьер.

Как отметил Абдулмуслимов, в Дагестане ВРП по итогам прошлого года составил 851 млрд рублей, из них 21% — это продукция агропромышленного комплекса.

«Мы благодарны Союзу овцеводов и Федеральному аграрному научному центру, которые в последние годы проводят большую работу по улучшению мясных качеств», — сказал премьер.