На площадке РИА Дагестан прошла пресс-конференция с Шахсыном Маллалиевым – ОТЦОМ ребенка, который столкнулся с полиомиелитом

Шахсын Маллалиев понял, что с ребенком что-то не так, когда заметил несвойственную для него походку. Он скинул видео своему знакомому врачу, который тут же заподозрил у ребенка синдром Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).

Ребенка сразу же отвезли в неврологию. После проведенных анализов Шахсын вылетел с ребенком в Москву – в инфекционную клиническую больницу №1.

«Тогда он еще мог ходить самостоятельно, хотя и прихрамывал. Уже по прилету в Москву он перестал ходить. Более того, у него начались сильные боли. После процедур и анализов наши страшные предположения подтвердились. У нас диагностировали полиомиелит», – поделился Шахсын.

«Одно дело – есть какие-то побочные эффекты. Если вы делаете прививку, изучайте саму вакцину, делайте соответствующие анализы, следите за самочувствием ребенка и ходите к неврологу.

Того, что видел я, никому не пожелаю. Представляете, приходит доктор и говорит: “Следите ночью за ребенком, он может задохнуться”. О каком сне и спокойствии может идти речь?!» – рассказывает родитель.

После прохождения реабилитации ребенок Маллалиева теперь может стоять на ногах. Мужчина выразил отдельную благодарность инфекционной клинической больнице №1 г. Москвы, в частности, заведующей детским инфекционным отделением Галине Гусевой и педиатру Армену Шакаряну; а также отделению реабилитации РДКБ Москвы – заведующему Тимофею Коваленко и профессору Ольге Беляшевой.

Напомним, что к первым признакам болезни полиомиелита относят головную боль, лихорадку, усталость, боль в животе, тошноту, слабость мышц шеи, боли в руках и ногах, а также частичные параличи. Инкубационный период (скрытое течение болезни) длится от 3 до 35 дней, чаще 7–12 дней. Болезнь может передаваться воздушно-капельным путем, в том числе от привитых людей непривитым. Ребенку, которому сделали прививку от полиомиелита, назначают карантин на 60 дней.