На площадке редакции газеты «Дагестанская правда» состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летия Расула Гамзатова на территории Грузии

20 июня в 11.00 на площадке редакции газеты «Дагестанская правда» состоится пресс-конференция, посвященная празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова на территории Грузии.

Примут участие физик-кибернетик, доктор технических наук, член инженерной Академии Грузии, основатель «Конгресса ученых», генеральный директор фонда поддержки «Путь к цивилизованному государству» Вахши Жвания; поэт, член союза писателей Грузии, член «конгресса ученых» Джуба Гебели; бывший мэр города Кутаиси, Бывший губернатор Имеретинского региона, депутат парламента двух созывов, академик Гелатской научной Академии, основатель «Конгресса ученых», подписчик акта независимости Грузии Теймураз Шашиашвили.

Гости расскажут о проводимых в Грузии мероприятиях в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова и презентуют сборник произведений поэта, переведенный на грузинский язык.