На площадке РДШ «Большой школьный пикник» Сергей Кравцов сообщил о создании детского движения «Большая перемена»

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о создании детского движения «Большая перемена», задача которого заключается в объединении всех направлений, движений и инициатив, чтобы каждый школьник смог найти здесь реализацию своих интересов и потребностей.»

Мы предоставим все возможности, а предложения должны исходить от самих детей», — сказал Сергей Кравцов. Кроме того министр отметил, что по поручению Владимира Путина создана единая система выявления талантов, которую важно будет интегрировать с новым движением.