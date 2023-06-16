Экономика

На площадке ПМЭФ Сергей Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий провели рабочую встречу

Оставить комментарий

В том числе обсуждалось оказание помощи Михайловскому району.

Поддержка, по словам Сергея Меликова, будет оказываться в самых важных сферах, которые напрямую касаются благополучия людей. Особое внимание – летнему отдыху детей.

«Республика готова сама вывозить из Михайловского района ребят и обеспечивать им комфортные условия. Здесь их ждут хорошая погода, тёплое море и дагестанское гостеприимство», – сказал глава Дагестана.

Напомним, 4 октября президент России Владимир Путин подписал Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области».

Также читают:

Кизлярский коньячный завод посетила делегация под ...
В рамках II Каспийского экономического форума сост...
Ирина Федина: Дагестан - в числе лидеров по произв...
В прошлом году в Дагестане мерами господдержки на ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *