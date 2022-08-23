С 25 по 28 августа на площадке Научно-оздоровительного комплекса «Журавли» пройдет Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии».

Мероприятие направлено на поддержку инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина по укреплению дружбы и добрососедства между народами России.

Концепция фестиваля тесно переплетается с темой 2022 года, объявленного Годом культурного наследия России. Всероссийский фестиваль национального вещания «Голос Евразии» способствует повышению профессионального уровня его участников, обмену опытом создания телевизионных и радио проектов на национальных языках, объединению представителей разных регионов России для сохранения и развития традиций и обычаев её народов.

Среди участников фестиваля профессиональные журналисты, этнографы, культурологи, представители власти и общественности. В рамках фестиваля предусмотрено проведение мастер-классов, конференций, а также экскурсии и развлекательная программа для участников.

Организаторами мероприятия выступают: Агентство информации и печати Республики Дагестан и филиал ВГТРК ГТРК «Дагестан» при поддержке Главы Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан и Народного Собрания Республики Дагестан.

Проводится Фестиваль под эгидой ВГТРК.

Информация о работе фестиваля размещается на сайте филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Дагестан» (http://gtrkdagestan.ru/)