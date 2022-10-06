На площадке Музейного комплекса «Россия – моя история» состоялось пленарное заседание проекта «Национальная театральная школа». В нём приняли участие заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов, директор Национального драматического театра России, лидер проекта «Национальная театральная школа» Сергей Емельянов, министр культуры РД Зарема Бутаева, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, проектор по стратегическому развитию и партнёрству Санкт-Петербургского государственного университета Анастасия Ярмош, заслуженный деятель искусств России, кандидат искусствоведения, профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Александр Бармак.

К присутствующим с видеопоздравлением обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что данная инициатива приобретает особое звучание в Год культурного наследия народов России, ведь развитие и поддержка национальных театров является важнейшим фактором сохранения культуры народов нашей страны.

Заместитель Председателя Правительства РД Муслим Телякавов от имени главы Дагестана поприветствовал гостей на дагестанской земле и отметил, что дагестанцам особенно приятно, что инициатива, к которой уже в первый год присоединилось 8 регионов РФ, стартует именно в нашей в республике.

«Дагестан — это дом 9 национальных театров, которые вырастили множество мастеров сцены, актеров, режиссеров, художников, декораторов — и все они бережно хранят и преумножают традиции отечественного театрального искусства», — сказал Телякавов.

Он также отметил, что из года в год Дагестан организовывает и принимает крупные театральные, культурные форумы. Это фестиваль «Русская сцена», собирающий на дагестанской земле актеров и режиссеров русских театров со всего постсоветского пространства и дальнего зарубежья, Северокавказский культурный форум, Международный фестиваль национальных театров, Международный фестиваль театров кукол стран БРИКС. Кроме того, большое внимание уделяется повышению квалификации театральных работников.

По словам министра культуры Заремы Бутаевой, благодаря таким проектам, как «Национальная театральная школа», мы все ощущаем себя единой частью многонациональной многокультурной страны.

«Знаменательно, что инициатором этого прекрасного начинания выступил Национальный драматический театр России (Александринский театр), который объединил усилия регионов России и Ассоциации национальных театров, направленные на укрепление профессиональных кадровых ресурсов страны», — сказала министр.

В рамках заседания лидер проекта Сергей Емельянов поздравил всех причастных со стартом проекта и напомнил, что трёхдневный образовательный интенсив, который будет проходить в Дагестане с 5 по 7 октября, объединит 45 молодых деятелей культуры и искусства республики.

Преподавателями выступят ведущие эксперты страны в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств.