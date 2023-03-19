На площадке исторического парка «Россия — моя история» состоялся молодёжный исторический квест «Крымская весна»

На площадке исторического парка «Россия — моя история» в рамках празднования девятой годовщины вхождения Крыма в состав России состоялся молодёжный исторический квест «Крымская весна». Его организаторами выступили ДагПатриотЦентр Минмолодежи и исторический парк «Россия — моя история».

«Воссоединение Крыма с Россией — событие, имеющее огромное значение для исторической справедливости. Сегодня по всей республике прошли памятные мероприятия посвященные этой важной дате», — рассказал директор ДагПатриотЦентра Рамазан Магомедов.

В мероприятии приняли участие активисты Российского движения детей и молодёжи, движения «Za Дагестан» и студенты — всего около ста человек.

В квесте участники проходили задания на десяти станциях: викторины с вопросами о российской истории, Крыма. Также были станции на логику, интуицию, командные и спортивные станции.

По итогам квеста первое место заняла команда Автомобильно-дорожного колледжа, второе место — Политехнический колледж, третье место у Медицинского колледжа.

Победителей наградили дипломами, грамотами и сертификатами и подарками.