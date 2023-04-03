На площадке Исторического парка «Россия — моя история» прошел форум, посвященный выплате закята

На площадке Исторического парка «Россия — моя история» прошел форум «Чужие финансы», посвященный выплате закята. Организатором мероприятия выступил Благотворительный фонд «Инсан».

Поговорить о важности этого столпа Ислама собрались представители духовенства республики, парламентарии Дагестана, видные общественные деятели и предприниматели.

Встреча началась с приветственного слова от лица Муфтия Дагестана в адрес собравшихся.

В рамках обсуждения спикеры затронули все аспекты обязательного пожертвования и те общественные задачи, которые оно решает.

Канонический аспект закята, а также неизмеримую пользу, которую он несет для обеих сторон, раскрыл доктор исламских наук Мухаммад Магомедов (Урминский).

С приветствием к участникам форума обратился заместитель руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гаджи Гаджиев. Директор Центра социального обслуживания г. Махачкалы Патимат Магомедова отметила высокую роль фонда в помощи малоимущим.

Депутат Народного собрания РД Даитбек Сайпов подчеркнул значимость форума для предпринимательского сообщества региона.

Генеральный директор «ЛяРиба-Финанс» кандидат экономических наук Мурад Алискеров выступил с презентацией на тему «Предприниматель и закят на практике». Бизнесмен призвал коллег не избегать ответственности перед Всевышним и людьми.

Также присутствовавшие получили ответы на вопросы касательно выплаты закята от доктора шариатских наук, руководителя отдела фетв Муфтията РД Ахмада Исаева. В интерактивном формате гости интересовались выплатой и тем, как им стоит поступить правильно с финансами в том или ином случае. На все вопросы богослов дал развернутые ответы.