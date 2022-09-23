На площадке ГАУ РД «МФЦ» состоялась панельная дискуссия: «Цифровой Дагестан» в рамках молодежного форума общественных сил «ZA Дагестан». В ней приняли участие представители Министерства цифрового развития РД, филиала ПАО «Ростелеком», Центра управления регионом РД, ассоциации компаний в сфере информационных и коммуникационных технологий «Дагестанский ИКТ-кластер», ФГБОУ ВО «ДГТУ» и студенты дагестанских вузов.

Модератором дискуссии выступил Первый заместитель министра цифрового развития РД Рамазан Абдуллаев.

«Этот молодежный форум послужит стартом создания нового движения, мы стоим у его истоков. В рамках сегодняшней встречи мы расскажем вам о цифровом развитии, из каких элементов состоит, и какие задачи сейчас перед нами стоят», — приветствуя участников, сказал Рамазан Абдуллаев.

Данный форум служит отправной точкой зарождения общественного движения. Основной его целью является создание условий для успешной самореализации дагестанской молодежи, распространение эффективных моделей и форм ее участия в общественно-политической жизни нашей республики, а также привлечения молодых граждан к решению комплекса социально-экономических и общественно-политических задач республики.

В рамках панельной дискуссии первым выступил с докладом декан факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики ФГБОУ ВО «ДГТУ» Ширали Юсуфов. Он рассказал о дополнительном образовании IT-специалистов.

«Сейчас все динамично меняется, студент, поступивший на 1 курс, имеющий определенные знания в области IT-технологий, к моменту окончания им вуза данные знания перестают быть актуальными. Процесс саморазвития становится преобладающим для специалиста»,- сказал Ширали Юсуфов.

Далее рассказал об информационной безопасности и методах защиты руководитель ассоциации компаний в сфере информационных и коммуникационных технологий «Дагестанский ИКТ-кластер» Руслан Ахмедов.

«Проблему защиты информации необходимо решать, учитывая всю совокупность условий создания и использования информационных ресурсов»,- отметил Руслан Ахмедов.

Специалист ЦУР РД по работе в социальных сетях Сулейман Алилов выступил с презентацией, подробным рассказом о работе в ПОС и системе «Инцидент Менеджмент», о том, чем данная работа может помочь жителям Дагестана.

«Данные системы являются неким мостом в интернет-пространстве, между государством и обществом, с помощью которого ведется диалог, и ежедневно решаются множество проблем жителей нашей республики», — рассказал Сулейман Алилов.

Представитель Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Мурад Иманов в свою очередь рассказал о проектах, над которыми сейчас работает компания и каких успехов добились на данный момент.

«Если не строить инфраструктуру в маленьких населенных пунктах — мы не сможем вырастить то поколение, которое сможет дать в дальнейшем результат в больших масштабах»,- подметил Мурад Иманов.

Далее представители Министерства цифрового развития Республики Дагестан провели интеллектуальную игру со студентами, в ходе которой был определен лидер.

А также все участники смогли задать интересующие вопросы каждому спикеру и сделать памятные фотографии. Первый заместитель министра цифрового развития РД поблагодарил всех за активное участие в работе панельной дискуссии «Цифровой Дагестан» и пожелал студентам успехов в их начинаниях.