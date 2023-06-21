На площади им. Ленина г.Махачкалы масштабно отметят День Молодёжи!

Специально для всех молодых дагестанцев 24 июня с 16:00 на площади им Ленина будут функционировать спортивные и добровольческие площадки, VR-инсталяция, пройдут благотворительные ярмарки и арт мастер-классы.

Также специально для тех, кто хочет проявить свой спортивный потенциал, будет подготовлена площадка по сдаче нормативов ГТО.

Интересные конкурсы, крутая музыка, живое общение, позитив и отличное времяпрепровождение — все это ждёт тебя в грядущую субботу!

Записывай: 24 июня, площадь им. Ленина. Заводи будильник на 16:00. Просыпайся наконец! Начнём это лето с запоминающегося молодёжного события!